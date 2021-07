Chaque semaine, je fais un Gemba Code avec un membre de l'équipe. On prend une erreur qui est arrivée dans les logs et on tente d'aller au bout de sa compréhension et de sa correction. Et à chaque fois, je suis surpris de ce qu'on trouve, même derrière un bug trivial, même derrière un cas tordu...

Alors quand un vieux de la vieille - Eric Sink - parle de son parcours et de sa quête pour comprendre comment ça marche, j'en profite pour lui donner un peu d'écho.

In my nearly 4 decades of writing code, I have consistently found that the most valuable thing is to know how things work. Nothing in software development is more effective than the ability to see deeper. To borrow Joel Spolsky's terminology, I claim that almost all abstractions are leakier than you think, so it is valuable to see through them.