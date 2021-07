Matt Clancy explore en détail l'impact de la collaboration à distance sur les productions scientifiques. Et ses conclusions résonnent très fort avec mes propres intuitions :

First, I suspect proximity might be quite important for forming working relationships, but less important for maintaining them. Second, the importance of local colleagues is declining over time.

Chez No Parking, cela se traduit par une règle simple : les stagiaires et les néo-salariés doivent venir au bureau le plus souvent possible, accompagnés de leur tuteur et/ou de leur responsable. Tandis que les autres peuvent décider plus librement de travailler à la maison ou ailleurs.