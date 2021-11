Hasard (ou pas) de ma timeline, les échos sur le Cloud qui m'arrivent dissonent grandement.

Il y avait depuis quelques jours l'annonce française d'une norme pour un Cloud de confiance : faisant fi des prétentions d'un Cloud souverain, il se traduisait par un accord entre Thales et Google et un autre autre liant Capgemini et Orange avec Microsoft. Parallèlement les services secrets britanniques annonçaient la signature d'un contrat pour l'hébergement de leurs données sur la plateforme AWS d'Amazon.

On pourra regretter que les sujets de sa Majesté aient choisi le leader mondial alors que les Français se contentaient des poursuivants déjà en perte de vitesse... Mais la dissonance qui m'atteint touche plutôt au grand écart qu'il peut y avoir entre un Simon Wardely (anglais, dont j'apprécie énormément les travaux de recherche sur l'écosystème numérique) :

X : Alternative headline: "GCHQ bow to the inevitable."

Me : Yes, it was inevitable and it's all three agencies - https://t.co/OC31yGMN3g — Simon Wardley (@swardley) October 26, 2021

Et un Octave Klaba citant Tariq Krim (français, dont j'apprécie énormément les aventures entrepreneuriales et les produits) :

On n’a pas demandé l’autorisation de construire l’ecosystem alternative aux conglomérats. On l’a fait et il marche !

Merci @tariqkrim de l’évangéliser. Il reste tant à faire ! https://t.co/wYuzI1rB5w — Octave Klaba (@olesovhcom) October 26, 2021

Les différentes sessions sur la souveraineté numérique à @Milipol_Paris étaient vraiment passionnantes:

Il y a du talent, du logiciel, des hébergeurs et des milliards de l’Europe.

On attend quoi pour construire le monde dans lequel on a envie de vivre ? pic.twitter.com/rT3myStZZb — Tariq KRIM (@tariqkrim) October 21, 2021

Client d'OVH (et pas d'AWS), j'imagine que j'ai déjà fait mon choix...