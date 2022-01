Lors du dernier Lean Tour PACA à Aix-en-Provence, j'ai eu l'occasion de présenter un retour d'expérience sur le Lean dans le monde du numérique. Julie Chevalier et le Réseau Lean PACA souhaitaient un focus sur l'hybridation entre le "digital" et le Lean. Vous trouverez donc une exploration particulière sur l'utilisations de kanbans dans le cadre du télé-travail. Mais aussi comment faire du 5S sur du code, à quoi servent l'Andon et le Bac Rouge dans un contexte de bureau, etc.