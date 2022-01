Quand le Covid est entré à l'école, c'est vite devenu une question de jours : en grande section (et donc sans masque), nous savions que Gisèle n'aurait pas long à attendre. 10 jours. La fièvre est arrivée samedi. Dimanche pour se faire tester et surveiller la température. Lundi pour obtenir la confirmation et lancer notre troisième quarantaine.

On a donc repris ce rythme si particulier d'un confinement : la classe se résume à quelques exercices apportés par des copains, le boulot se cantonne à quelques coups de fil. Il y a du temps pour cuisiner des meringues, retrouver la bonne combinaison d'un cadenas, se dégourdir les jambes au bois et préparer le jardin pour l'hiver.

Les filles ont récolté de longues tiges sèches pour faire des bouquets. Et pour la première fois en 5 ans, j'ai déposé les feuilles mortes sur les carrés potager.

Le jardin peut désormais se reposer tranquillement : il a bien profité de ce début de parenthèse inopinée. Et j'ouvre cette troisième séquence avec une bonne nouvelle, la fièvre est déjà retombée.