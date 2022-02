La grande repère qu'il n'y a personne au bois à cette heure-ci : les travailleurs travaillent, les écoliers écolent. Nous volons un peu de temps tous les trois...

À la maison, il est temps d'expérimenter les paysages, les arbres et les oiseaux récoltés plus tôt avec une gamme colorée restreinte (deux couleurs pour chacune, plus du blanc). Je mesure la difficulté qu'il y a à créer des séquences pédagogiques capables de créer du beau, du bien et du bon : je n'ai pas échappé aux larmes.

Les jeux de société ont mis tout le monde d'accord : chacune a gagné sa partie. Mention spéciale à la partie de Punto que j'ai eu la chance de remporter : tant s'ingéniosité dans de si petites cartes.

La solidarité bat son plein entre les élèves : un petit groupe mené par Louis est venu déposer les travaux du jour. Ils seront pour demain...