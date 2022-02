À J+6 des premiers symptômes, j'avais un vague espoir qu'il y ait des changements dans le résultat de nos tests. À 8h15 du matin, mon téléphone n'annonce rien : les filles ne vont pas à l'école ce matin. À 13h45, mon téléphone n'annonce toujours rien : les filles ne vont pas à l'école cet après-midi. Nous découvrons notre sort à 14h25 : il n'y a aucun changement. Gisèle est toujours positive (et en forme), alors que Madeleine et moi sommes négatifs (et en forme). Vendredi sera encore confiné.

Lors de notre détour quotidien au bois, nous avons cueilli des branches de saule : en rentrant nous fabriquons nos premiers fusains. Tous ne sont pas réussis. Mais certains permettent de tracer de belles lignes noires sur du papier. Mon annuaire gagne un nouveau gribouillage.

Les filles redécouvrent les joies de la visio-conférence et piaffent devant l'écran. Je préfère les coups de fil. Peut-être est-ce là que se jouent les changements de génération ?