La huitaine d’isolement est derrière nous : les filles devraient retourner à l’école lundi. En attendant nous avons déjà reçu via l’Espace Numérique de Travail un PDF à imprimer qui nous invite à récupérer trois auto-tests gratuits en pharmacie : d’autres enfants continuent de déclarer la maladie à l’école.

La mairie de Lambersart avait eu la bonne idée de recruter du personnel pour remplacer les professeurs absents dans ses écoles maternelles et primaires et ainsi offrir aux parents une solution de garde à l’école. Deux semaines plus tard, le maire doit revenir sur son ambition : tout le personnel qui avait été recruté est malade à son tour. L’opération aura duré deux semaines.

Et tandis que Boris Johnson annonce la levée des restrictions au Royaume-Uni, c’est du Danemark que semble poindre le prochain variant. Alors on se raccroche aux branches, en imaginant toucher du bois : on se raconte des histoires et des fables avec d’autres parents et amis. Cela fait du bien au moral.

En créant la rubrique Quarantaine 2020 dans ce blog, j’étais habité d’un sentiment d’urgence : celui de vivre un moment important pour toute une génération. Ce serait notre 39-45 ou notre guerre d’Algérie, avec son lot de bouleversement, d’excitation et de trauma. Qu’il faudrait faire face et qu’il en resterait une cicatrice dans nos chairs.

Depuis j’ai créé Quarantaine 2021. Puis Quarantaine 2022. Et ce soir je fusionne ces trois rubriques sous le terme plus général de Quarantaines avec l’intuition tenace que cette parenthèse n’est pas la dernière. Il y a toutes les raisons de penser que l’hiver 2022-2023 sera rude, quand bien même cette semaine aura été de bien belles vacances finalement.