Le salon Maison & Objet accueille beaucoup de clients étrangers. Et certaines marques françaises ont des stratégies plus ou moins particulières pour les attirer... Ou les repousser d'ailleurs : j'ai été surpris du nombre de stands qui ne veulent pas travailler avec le grand export. Les raisons allant du hyper-écolo on privilégie la vente en circuit-court au bêtement logistique on ne sait pas livrer nos produits au Japon .

Pour commener la marque qui fait un jeu de mot , incompréhensible quand on ne parle pas la langue de Molière mais assez courte pour passer quand même à l'international.

Ensuite on peut bien sûr allonger l'expression, même si elle sera vite incompréhensible pour les non-francophones...

Il y a aussi le choix de basculer vers une marque qui décrit purement et simplement - in french.

Et puis la marque phrase poétique . Peut-être les plus compliquées à exporter, aussi douces ou évocatrices soient-elles pour un public francophone.

Enfin il reste cette manie de l'hyper français-franchouillard qui visiblement n'est pas encore passé de mode...