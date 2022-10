Les halls "Cuisine" et "Jouets" ont une longueur d'avance en matière de développement durable : presque tous les stands affichent une politique verte, zéro déchet, biologique, recyclable, etc... Bien sûr il est difficile d'aller au delà de l'affichage et probablement qu'il y a un peu de green washing de la part de certains exposants.

Ces efforts sont aussi visibles côté "Cadeaux" et "Mode" : pas encore sur les grands stands en début de hall, mais au moins vers les petits créateurs et leurs petits stands en fond d'allées.

Dans le hall "Linge de maison", on trouve peu d'engagements au delà d'un "coton biologique" ici ou là. Peut-être qu'il est tout simplement très difficile de s'appuyer sur une matière première aussi difficile à produire : quand il faut beaucoup d'eau et beaucoup de soleil, notre Terre fournit peu de possibilités. Ainsi l’Inde, la Chine, les Etats-Unis et le Brésil représentent à eux seuls les trois quarts de la production mondiale. Et les incidents climatiques chez les uns et les autres ne nous amènent pas forcément à une grande sérénité...

Sauf que c'est bien au sein du hall "Déco & Mobilier" qu'on trouve les excès les plus notables. Que pourrait-il y avoir de plus bling-bling qu'une voiture de luxe affublée d'une carrosserie panthère ? Surtout si c'est pour marquer le manque d'engagement de toute cette filière.