Il faut changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité.

La phrase choc de Sandrine Rousseau avait lancé une polémique à la fin de l'été 2022. Il faut dire que les marques de l'univers de la viande sur braise ne se privent d'appuyer bien grassement sur les clichés.

Je pensais avoir fait le tour de la question, et donner raison à cette élue EELV via cette mini-étude ethnographique.

Jusqu'à être mis en défaut par les curateurs du du Salon Maison & Objet. Derrière de jolis rideaux blancs, ils avaient décidés de mettre en avant une marque française : Aluvy et ses barbecues & plancha, au gaz ou au charbon. Un pari design et made in France pour une équipe de spécialistes de la fonderie d’aluminium.

C'est léger et coloré. Ça ne rouille pas et c'est fémino-compatible. De quoi participer à l'apaisement de la France ?