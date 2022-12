Après avoir planté mon premier arbre quelque part au beau milieu des années 1980 sur la place devant l'école avec mes camarades de classe, il était plus que temps de m'y remettre. Un verger en Haute-Marne aura servi de terrain d'expérimentation.

Tout avait commencé par une visite chez un pépiniériste : j'ai plusieurs dizaines de variétés disponibles voici le catalogue, je vous laisse choisir... Et après avoir longuement réfléchi sur les caractéristiques possibles pour les pommes (petite ou grosse ? acidulée ou sucrée ? jaune ou rouge ? cidre ou tarte ? etc.), j'ai opté pour des Bellereines : normalement elles sont synchrones avec la Toussaint. D'ici quelques années et si le changement climatique ne les bousculent pas trop, les premières pommes devraient donc se coordonner avec des résidents secondaires à la campagne.

J'ai aussi planté un pêcher pour les aoûtiens : ce seront des "Carman". Les voisins n'ont pas eu trop de succès de leur côté : je fais le pari que la proximité d'un mur en pierres et l'inéluctabilité du réchauffement climatique augmentent les probabilités que des pêches arrivent en forme (c'est à dire "d'une forme arrondie, grosse et dissymétrique, avec une peau duveteuse, moyennement coloré de jaune, rose tendre et rouge, à la chair blanche, non-adhérente au noyau, tendre, juteuse, bonne, très sucrée et au goût particulier") au milieu de l'été.

Pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, nous avons aussi récolté des glands du côté de la maison. Après le test de l'eau - on écarte les glands qui coulent - et un premier séjour au frigo dans de la terre humide et riche, on s'émerveille devant les racines qui grandissent dans l'eau.

Tant dis que Dame Nature nous offre un de ces jolis pieds de nez dont elle a le secret : dans la haie, un chêne s'était installé depuis un ou deux ans à l'insu de notre plein gré. Et il a décidé que cette année, il était assez fort pour se dévoiler à nos yeux et se montrer sous son plus bel atour... À moins que ce soit simplement par jalousie de ses confrères bien au chaud dans les 19° de la cuisine.