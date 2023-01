Je connaissais Daniel Lieberman via un excellent livre Born to Run dans lequel est relatée sa thèse : la niche écologique de l’espèce Homo tient dans ses capacités d’endurance (et non dans sa force comme les autres primates et nombre d’autres carnivores). Je le découvre à nouveau dans un podcast en train de faire l’éloge de l’exercice pour les grands-parents, source première de santé à ces âges de post-reproduction.

Forcément dans un de ses derniers opus The Metaverse is Not a Place, Tim O’Reilly dévoile en filigrane sa propre routine pour tenir cette forme : avec sa femme, il rejoint une amie tous les jours via Zoom et Peloton pour 45 d’entraînement. Un autre de ces pionniers de la Silicon Valley - Stewart Brand - file régulièrement en salle de fitness pour des sessions de CrossFit (à 80 ans passés). Idem encore pour un Nassim Nicholas Taleb qui après avoir transformé son physique par les poids libres, pratique désormais assidûment le vélo.

Sans que les uns se soient forcément concertés avec les autres, la concordance m’a fait sourire et dévoile une autre facette de cette Silicon Valley, toujours si prompte à créer des interactions entre chercheurs, innovateurs et expérimentateurs. Cela tombe bien, le monde vieillit à vitesse grand V. On va en avoir besoin...