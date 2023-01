Il y a bien longtemps, j’étais webmaster : c’était au bon vieux temps de Netscape 3. Le CSS n’existait pas encore et je m’extasiais devant des colonnes colorés de 1px de large. Depuis ce métier a explosé, éclaté par de multiples spécialités (pour le contenu, l’interface, l’interaction, l’intégration, le développement, l’hébergement, et j’en oublie sûrement). Et le mien est devenu « développeur back-end ».

À l’occasion d’un nouveau projet chez No Parking, je me suis laissé tenté par l’intégration d’un design « from scratch ». Cela n’arrive pas si souvent qu’on re-découvre ses premiers amours.

J’ai donc déterré à nouveaux frais les joyeuses incongruités du CSS : la plus belle aura été un box-sizing: border-box; à mettre sur les balises input - sans que ce soit nécessaires sur les select - pour préserver l’harmonie des largeurs.

Mais j’ai aussi découvert l’avancée majeure que constitue la grille CSS et son guide complet. Il existe enfin un mécanisme pour faire des gabarits solides et élégants. On le doit non pas au GAFAM mais à Bloomberg et à Igalia : le premier avait des problèmes de mise en page et des sous, l’autre des compétences à vendre. Quel bonheur de découvrir au passage que ce dernier est une coopérative espagnole, capable de rivaliser avec Google, Apple ou Mozilla ! Et ça fait plus de 20 ans que ça dure.