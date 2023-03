Avec une fille qui entrera au collège en septembre dans 6 mois, je me retrouve à mon tour dans la position peu enviable de gérer ses attentes liées au téléphone portable : entre pressions sociale (avec des copines déjà équipées), familiale (avec une maman qui promet l'option de la facilité via le dumb phone ) et sororale (avec la seconde qui se verrait bien exiger l'égalité du haut de ses 6 ans), le premier allié était l'institution scolaire. Par une circulaire, la directrice nous a déjà rappelé que le téléphone portable était tout simplement interdit à l'école (puis au collège d'ailleurs). Un deuxième allié se profilait sous la forme d'études montrant une simple corrélation entre l'utilisation des réseaux sociaux et les troubles psychologiques chez les jeunes filles.

Des travaux académiques plus récents sur ce sujet polémique pointent désormais vers ce qu'on craignait : en faisant une exploration fine des études et des méta-études, Jon Haidt, professeur à NYU-Stern, montre qu'il ne s'agit plus d'une corrélation mais bien d'une cause.

The Collaborative Review doc that Jean Twenge, Zach Rausch and I have put together collects more than a hundred correlational, longitudinal, and experimental studies, on both sides of the question. Taken as a whole, it shows strong and clear evidence of causation, not just correlation. There are surely other contributing causes, but the Collaborative Review doc points strongly to this conclusion: Social Media is a Major Cause of the Mental Illness Epidemic in Teen Girls.

Il va falloir retourner au charbon...