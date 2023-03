J'ai eu - un jour - l'ambition de calculer la demi-vie touristique d'une ville. Le principe en aurait été simple : acheter le guide du routard (ou le guide vert) de chaque année depuis son lancement et explorer le nombre de nouveaux lieux avec 1, 2 et 3 étoiles. La High Line de New York était mon point de départ : avec des tranches ouvertes successivement depuis 2009 seulement, elle accueille désormais plus de 8 millions de visiteurs par an et bénéficie d'un prestigieux ***.

Et si ce projet de calcul n'a pas encore abouti, j'ai découvert récemment un prochain passage obligé outre-Manche : la passerelle roulante de Cody Dock.

Un truc carré tout en métal et qui roule (!) : de quoi aiguiser mon appétit de "maker" en attendant de savoir s'il fera évoluer la demie-vie touristique de Londres.