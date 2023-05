Initié grâce à l'enthousiasme des Alumnis de l'ILF, le Lean Safari 2023 aura lieu les 14, 15 et 16 juin autour de Lille : 9 privilégiés auront l'occasion de visiter 6 entreprises en 3 jours et de vivre une immersion dans des transformations Lean guidés par ceux qui les font, sur leur terrain.

C'est un projet qui me tient particulièrement à coeur : frustré de ne pas avoir d'opportunité d'aller au Japon depuis la pandémie et envieux de l'expérience des van of nerds, j'ai décidé de monter ce Lean Safari de toute pièce avec des boîtes de Lille et des alentours. Il s'agit maintenant de convaincre encore 5 personnes de nous rejoindre pour visiter - entre autres - une société centenaire dans la sidérurgie et un atelier de textile high-tech.

Forcément c'est payant : les hôtels, les repas et le transport sont compris ce "package" un peu exceptionnel. Il faudra quand même - si possible - penser à ses chaussures de sécurité : on ira sur des gembas.