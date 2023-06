Au hasard d'un week-end tranquille à Lille, j'ai effectué un détour au nouveau musée lillois de la photographie. Les joies de la politique ayant abouti à la clôture de la Maison de la Photographie, c'est donc à l'Institut pour la Photographie qu'il faut se rendre, au 11 rue de Thionville.

Dans un bâtiment qui attend son énième aménagement (d'abord hôtel particulier, puis "École pratique et commerciale des jeunes filles" avant de devenir lycée professionnel et enfin Centre d’Information et d’Orientation), on trouve de salles brutes avec des expositions monographiques (Katrien de Blauwer, Bertrand Gadenne, Harry Gruyaert, Hideyuki Ishibashi, Hugo Clarence Janody, William Klein, Marine Leleu et Jean-Louis Schoellkopf quand j'y suis passé).

Mais le clou de la visite aura été la bibliothèque : préservées depuis une centaine d'années, les armoires de chêne sur deux niveaux attendent les 25000 ouvrages du fond de Lucien Birgé. Un écrin extraordinaire qui mérite largement le détour...

J'étais loin d'imaginer qu'il y avait à Lille une telle destination pour les amateurs de livres ! Il faudra juste revenir avec un grand-angle sur l'appareil photo : il n'y a qu'un 28mm pour rendre hommage à cette bibliothèque d'un autre temps.