Comme j'écoute régulièrement les interventions de Jean-Claude Jancovici, je commence à anticiper un peu ses exposés et ses réponses. Il en fallait quand même une de plus pour être surpris : je ne pensais pas trouver autant de "Lean & Green" dans la table ronde initiée par les Shifters à l'INSA Strasbourg, co-animé par ses soins et intitulée Climat, énergie, industrie, résilience territoriale - INSA Strasbourg - 22/06/2023 .

Y ont été présentés des courbes d'arbitrage (les fameuses trade-off curves) tout à fait intéressantes par des industriels. Ainsi faut-il produire sa bière dans une grosse usine hyper-optimisée ? Bien sûr si on se base sur la consommation d'eau, puisque la micro-brasserie en consommera 3 ou 4 fois plus par litre de bière produite. Un peu moins sûr si on tente d'optimiser le coût carbone du transport, puisque la méga-brasserie irriguera un territoire largement plus grand. Même question pour les panneaux à particules des meubles de cuisine...

L'équilibre sera intéressant à débusquer, à explorer et à "kaizener" : on est au tout début d'une grande mutation industrielle.