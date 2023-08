Enfin ! Les filles hier - jeudi 17 août - et les garçons ce matin ont réussi à faire leur «test-event» de triathlon au format olympique à Paris avec la course de natation dans la Seine. Les Parisiens devront encore attendre 2 ans :

À partir de 2025, le grand public est censé pouvoir se baigner dans la Seine sur trois sites : le Bras Marie (IVe arrondissement), Grenelle (XVe) et Bercy (XIIe), a précisé Anne Hidalgo le 9 juillet. Les plans d’eau seront «surveillés», «délimités par des bouées» et accessibles au moyen d’un «ponton», selon la municipalité.

Les Anglais sont plus mal lotis : on ne compte plus les scandales liés aux sociétés de gestion de l'eau. Privatisées dans les années 1990 et restées en situation de monopole territoriale, elles vont devoir répondre de leurs actions lors d'un méga-procès : 20 millions de personnes touchés - à travers une action de groupe - pour 1 milliard £ d'amende (finalement à peinte 50 £ par personne) pour des pollutions à répétition.

Entre l'Allemagne et la Pologne, coule l'Oder mais à l'été 2022 plusieurs centaines de poissons étaient retrouvés morts à la surface de l'eau. Un an plus tard, l'égout coupable a été démasqué et des travaux de nettoyage, dépollution et re-naturation continuent. Et comme souvent, on débusque au passage une petite équipe qui œuvrait depuis des lustres avec des moyens dérisoires...

Reste qu'à Lille, il faut encore attendre pour que nous puissions nous baigner dans la Deûle. Même si bien sûr la jeunesse n'a pas toujours cette patience. Ce n'est pas comme si avec les dômes de chaleur qui arriveront plus fréquents sur nos territoires, la baignade n'était pas un moyen facile de se rafraîchir...