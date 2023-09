Les débuts d'Opentime, le logiciel de gestion du temps et de suivi d'activité que j'ai créé, c'était il y a bientôt 20 ans. Deux décennies de maintenance et d'évolution. Et c'est donc en travailleur patient et régulier que je m'extasie devant la prouesse des géoglypheurs du Cheval blanc d'Uffington , la plus ancienne figure de craie connue en Angleterre : 3000 ans de soins continus.

For three thousand years, communities in the Berkshire Downs and beyond have traveled here to transport limestone rocks from the nearby quarry and beat a new layer of chalk into the contours of the Bronze Age icon. Such maintenance has endured through revolution and reformation, civil war, foreign occupation, pestilence and plague. It was a tradition already centuries deep by the time Caesar set foot on this island and one that endures long after Rome's demise.