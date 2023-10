Lors d’une après-midi ouverte à tous, l'équipe de No Parking sera heureuse de vous faire découvrir notre univers à travers différents temps forts :

Conférence : Comment intégrer le changement climatique dans votre structure ? Animée à 18h par Xavier Pouria, expert en atténuation et adaptation du changement climatique

Table ouverte : Comment mettre le lean au service du développement durable en entreprise ? Avec la participation de Léa Seiler et la mienne

Jeu Carboniq : jouez pour comprendre votre impact environnemental en quelques minutes, un jeu pour comparer l’incomparable !

Ces temps forts seront suivis d’un moment convivial autour d’une bonne bière locale pour échanger ensemble et découvrir les locaux de No Parking, notre métier et nos services. Quelques surprises sont au programme, venez nombreux !

Pour en savoir plus et pour indiquer votre venue, rendez-vous sur LinkedIn (c'est un évènement plutôt pro donc).