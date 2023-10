Parfois c'est en mettant les pieds dans le plat qu'on peut avancer : plutôt que de chercher des liaisons plus ou moins évidentes entre Lean et Agile, Régis Medina (qui a écrit des livres sur les deux sujets) préfère une réponse tranchante et décapante.

Et en cheminant, j’ai fini par réaliser qu’il n’y avait rien à voir entre le lean et l’agilité. [...] Il y a des inspirations mais, pour une raison pédagogique, je propose de considérer qu’il n’y a juste rien en commun entre les deux. Ce sont deux intentions différentes. L’agile, c’est un système de production pour développer du logiciel. Cela décrit des façons de s’organiser à plusieurs pour produire quelque chose. Le Lean, c’est une méthode personnelle d’apprentissage pour progresser dans sa carrière de manager. C’est clairement une méthode de dirigeant et de dirigeante.

Et comme il est toujours utile de répéter les évidences, surtout quand on les pratique depuis plusieurs années désormais, le Lean est bien un outil pour dirigeant : je ne pourrais plus faire autre chose. Et j'entends le même son de cloche dans mes équipes régulièrement ;-)