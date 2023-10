Si la mode recycle souvent ses classiques, la tendance est plus longue dans la déco : je suis probablement passé à côté de la vague sixties l'année dernière (ou celle d'avant), mais j'ai eu du mal à rater celle seventies cette année. Les grands et gras aplats de couleurs sont de retour (ont-il jamais disparus ?). Peut-être un peu moins vifs qu'à l'époque ? Mais en tout cas (un peu) plus gris...