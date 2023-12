AgwA et Evelia Macal, architectes bruxellois, se sont lancés dans une rénovation originale : transformer une ancienne petite usine en lieu d'habitation. Dans cet entretien sur Topophile, ils prennent le temps d'expliquer leur démarche et les contradictions qu'elle soulève. Ils aboutissent à une solution originale :

Parmi mes différents scenarios, il y en a un où j’avais imaginé que l’on n’isole pas et que l’on chauffe que la moitié de la maison. Il s’est avéré que c’était très efficace, parce que l’on diminue de façon drastique les consommations et que l’on ne fait aucun investissement – ni financier ni carboné. Suite à ces calculs, alors que le chantier était déjà en cours, nous avons décidé de réduire l’ampleur du volume isolé, pour créer des cocons chauffés et garder des espaces intermédiaires non chauffés, qu’on utilise autrement, en fonction des saisons et des besoins.

C'est le choix que nous sommes en train de faire pour un espace en Haute-Marne : il devrait y avoir à terme une partie "hiver" bien isolée et petite, et une partie "été" plus ouverte avec des larges volumes mais sans chauffage central. Rendez-vous dans 15 ans pour vérifier si c'est tenable sur le long terme...