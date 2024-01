Depuis la fin 2022, je me suis imposé un takt d'écriture pour publier des billets Lean. Une forme s'est imposée petit à petit : les échanges avec X. Souvent une situation particulière me donne un point de départ : le X est très clair dans ma tête (et souvent dans la sienne). Puis ça dérape au fil de la plume et X devient plusieurs voix pour autant de géographies. En voici donc la compilation de 2023.

L'apprentissage nécessite un vrai problème et du temps pour soi, le 09/11/2022

Parler aux gens et aux pièces pour avancer sur un kaizen, le 12/01/2023

Les Kanbans, et l'art de ne pas choisir, le 31/01/2023

Passer quand même à l’orange, le 27/02/2023

Y a-t-il un pilote dans le kaizen ?, le 25/04/2023

Dépiler les andons, le 25/05/2023

Quelle boussole pour quelle stratégie ?, le 13/06/2023

De la difficulté à créer une barre rouge, le 10/07/2023

Et le mur devient un partenaire de réflexion, le 04/09/2023

Les espérances du plan, l’obstination du terrain, le 18/09/2023

Chercher le respect en équipe, le 16/11/2023

Pour qui est ce tableau ?, le 18/12/2023

On verra s'il y a de la demande pour en faire un epub ou un PDF à télécharger...