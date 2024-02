Depuis maintenant 6 années, j'utilise plus ou moins régulièrement Zotero pour support de veille : quand je croise un article ou un billet intéressant, je lui attache un extrait et quelques mots clé avant de le stocker dans mon assistant de recherche personnel . 6 années et 837 documents, pour finalement peu d'usage. Alors je compte tester une nouvelle formule : publier périodiquement les liens reliés par un de ces mots clé. Je commence par influenceur / influenceuse. Un métier qui n'existait même pas encore après les débuts d'internet et qui émergera avec les réseaux sociaux.

TikTok Stars and Social Media Creators Can Now Join Hollywood’s Top Union, 2021

TikTok Stars and Social Media Creators Can Now Join Hollywood’s Top Union : SAG-AFTRA has approved a new “influencer agreement.”

Voyager avec son influenceur préféré : les créateurs se lancent dans le tourisme instagrammable, 2024

Voyager avec un créateur ou une créatrice que l’on connaît d’Instagram, YouTube ou TikTok, c’est le concept que l’agence Goamigo a importé il y a quelques années d’autres pays comme les États-Unis. L’agence a organisé ses premiers voyages avec des influenceurs peu avant le confinement de 2020, et s’est plus largement développée après la fin de la pandémie, durant laquelle une grande partie du monde a dû se contenter de voyager à travers son téléphone… découvrant au fil du scroll de nouveaux influenceurs en recherche permanente de nouvelles idées pour créer du lien avec leur communauté.

Au rythme où ce métier s'installe dans une forme de normalisation (le syndicalisme ?! la diversification des revenus ?!), je vais peut-être finir par ne plus avoir peur que mes filles choisissent cette voie professionnelle !