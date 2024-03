Si la mondialisation a été sous le feu des critiques pendant la pandémie, il est difficile de parier sur sa fin. Mais si on la caractérise par l'ouverture intégrale des routes maritimes sous le parapluie américain, il devient intéressant de suivre l'état de ces routes maritimes...

Il y a bien sûr la méfiance face à la Chine qui augmente depuis longtemps, même sans évoquer Taïwan.

De fait, l’ambiance quasi générale en Asie du Sud-Est est à l’inquiétude croissante à l’égard de la politique menée par Pékin dans la région, avec en filigrane la présence militaire chinoise en mer de Chine du Sud qui suscite des frictions à répétition avec les pays riverains, dont surtout le Vietnam, les Philippines et l’Indonésie.

Cela peut donner des escarmouches économiques à travers quelques navires, côté chinois...

Une quarantaine de marins indiens sont bloqués depuis des mois dans des ports du nord de la Chine, sur deux navires transportant du charbon australien.

Ou côté iranien.

Iran’s Revolutionary Guards have seized a South Korean vessel “for polluting the Persian Gulf with chemicals”, amid rising tensions between Iran and the US during the final days of Donald Trump’s presidency.

La piraterie revient et le commerce repasse sous protection militaire.

L'opération navale européenne en mer Rouge va s'appeler Aspides, bouclier en grec ancien, et devrait démarrer le 17 février. Josep Borrel, le haut représentant de l'Union Européenne pour les Affaires étrangères, l'a confirmé cette semaine à la sortie d'un conseil informel des ministres européens de la Défense à Bruxelles. Le principe de cette mission navale avait été validé la semaine dernière et elle est désormais concrétisée avec au moins sept pays européens s'y engageant et acceptant de mettre à disposition leurs unités sous un commandement unique européen.

Et c'est le fret aérien qui en profite pour l'instant. D'autant plus que le climat n'est toujours pas la priorité.

Le fret aérien profite de la crise en mer Rouge. Selon les données de Xeneta, une plateforme qui suit les taux de fret maritime et aérien, le volume du fret aérien du Vietnam vers l'Europe a augmenté de 62 % au cours de la semaine du 14 janvier. Premier signe, selon la plateforme, que la crise en mer Rouge a un impact sur le fret aérien.

Les Houthis, qui n'ont pas d'encore d'état, ni d'armée régulière, sont déjà capables de fermer des routes maritimes et numériques.

Three months after the Houthis began attacking merchant ships, the Yemenite rebels have carried out another one of their threats. "Globes" has learned that four submarine communication cables have been damaged in the Red Sea between Jeddah in Saudi Arabia and Djibouti in East Africa.

According to the reports, these are cables from the companies AAE-1, Seacom, EIG and TGN. This is causing serious disruption of Internet communications between Europe and Asia, with the main damage being felt in the Gulf countries and India.

Ils forcent les Indiens à se projeter loin de leurs bases.

Le destroyer de la marine indienne Chennai, qui se trouvait dans la zone en patrouille, est rapidement intervenu. Le vraquier de 289 mètres de long et 170.000 tonnes de port en lourd, battant pavillon libérien, a d’abord été surveillé à l’aide de moyens aériens (notamment par un drone MQ-9B Predator) avant de faire intervenir les commandos de marine indiens (MARCOs), vendredi 5 janvier. Ces derniers ont inspecté le navire sans trouver trace des pirates qui sont parvenus à prendre la fuite, semble-t-il. La marine indienne pense que la tentative de détournement a probablement été abandonnée suite à des « avertissements énergiques » par hélicoptère prévenant de l’interception imminente du Chennai. Un avion de patrouille maritime a aussi survolé le navire avant l’intervention, parvenant à entrer en contact avec l’équipage pour s’assurer de la sécurité des marins.

Et les Français, comme d'autres, à sortir des griffes.

L’action s’est déroulée dans le golfe d’Aden, entre 4 heures et 7 heures du matin d’après l’état-major de l’opération européenne Aspides, à laquelle est actuellement intégrée l’Alsace. Le nom du bâtiment n’est d’ailleurs pas cité par le commandement européen ni par le ministère français des Armées, mais son identité ne fait guère de doute depuis le retour à Toulon du Languedoc, l’autre frégate multi-missions (FREMM) de la Marine nationale qui était déployée dans cette zone. Du côté de l’EUNAVFOR Aspides, on indique que le bâtiment a abattu quatre drones tirés depuis les territoires contrôlés par les rebelles Houthis au Yémen.

Il n'est plus si loin le temps où les galions espagnols naviguaient en escorte et se destinaient aux échanges avec les colonies. C'était la mondialisation mercantiliste des XVIe et le XVIIIe siècle.