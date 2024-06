Un nouveau télescope australien permet de faire des observations de l'espace en journée : équipé de composants qu'on peut trouver sur étagères, ce télescope Huntsman fait des prises ultra-courtes (jusqu'à 32 microsecondes) pour traquer objets célestes et satellites artificiels.

The Huntsman features an array of 10 Chinese ZWO-brand ASI183 Pro Series cameras, each equipped with a CMOS sensor and paired with a Canon 400 mm f/2.8 lens. Each lens is fitted with a Chroma Technology Sloan red filter to block out the blue light from the sun while allowing the light from faint astronomical sources to pass through. The lens array is configured to cover the same field of view to enhance image sensitivity and enable efficient data collection.

Épatant de voir comment la modularisation des composants peut changer les économies d'échelle et ouvrir des approches hétérodoxes... Jamais je n'aurais cru possible de regarder l'espace, en plein jour et depuis la croûte terrestre.