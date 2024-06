Cela fait désormais 15 ans que le site d'Euratechnologies est sorti de terre : demain on en fêtera l'anniversaire. La fête sera forcément sympathique et pour tous les goûts : une présentation intello, un cocktail pincée, une exposition immersive, des jeux sportifs et enfin une soirée conviviale.

Par contre les licornes qui devaient pousser sur ce terreau industriel manquent toujours à l'appel. OVH était née à Roubaix, Exotec a pris son envol depuis Croix. Il y a bien eu quelques jolis succès (Drawer ou Ineat me viennent à l'esprit, on pourrait en trouver d'autres).

Et pourtant il y a tout un écosystème qui gravite autour de ce bâtiment totem : les Next (qui sont désormais les plus anciens), les Présentes (qui représentent les femmes dans un univers encore très masculins) ou Eurahelp (qui tentent d'aider quand ça va très mal), sans compter toutes les rencontres informels et les groupes Whatsapp privés.

La hausse des taux prive désormais les jeunes pousses de la perspective "licorne" : les premiers tours de financement sont plus difficiles, les suivants encore plus compliqués.

Il est probablement temps d'imaginer une alternative à la Startup Nation, comme nous y invite Tariq Krim.

Les PME technologiques, qui sont le ciment de la souveraineté numérique de l’Europe, sont les seules sur le long terme capables de générer de la valeur économique en vendant dans le monde entier. À condition de les considérer avec toute l’attention qu’elles méritent.



Les sociétés de logiciels libres, de services de cloud et de cybersécurité ont été les grandes oubliées du premier quinquennat d’Emmanuel Macron, même si Bercy essaye depuis peu de rectifier le tir, soyons honnêtes.

Probablement le seul chemin qu'il nous reste entre USA et Chine...

Heureusement que ces considérations géo-stratégiques ne m'empêcheront pas de boire une bière tranquillement dans les jardins Le Blan-Lafont le 27/06 vers 18h30 : avis aux amateurs, on trinquera aux 15 prochaines années...