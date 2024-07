Dernière journée en Bretagne, on en profite avec les filles pour retirer un peu de boulot aux archéologues du XXIIe siècle. Quand bien même les Bretons ne sont plus parmi les plus gros buveurs d'alcool en France, il reste sur des plages en Côte d'Armor du verre. Le plus persistant des déchets avec une durée de vide de plus de 4000 ans : une qualité bien utile pour l'industrie nucléaire.

Il y a un autre fléau sur lequel nous sommes un peu plus démunis : les algues vertes. Alors qu'un chemin agricole débouche sur notre petite plage, le long du Jaudy, il amène avec lui de quoi nourrir des Ulva armoricana : du phosphore et de l’azote, directement issus des nitrates.

Mais c'est un peu plus au large que le problème se révèle au grand jour avec de grandes étendus de laitue de mer... Quand bien même le niveau de ces fameux nitrates semble sous contrôle, il n'y a qu'un point vert sur la carte sur ce critère.

Alors bien sûr il y a des changements au sein de cette agriculture intensive : les énergies renouvelables nous offrent désormais des tomates en toute saison ou presque, et surtout le vendredi entre 15h et 18h.

On peut imaginer que tous les systèmes de contrôle cachés sous ces serres permettent de filtrer les intrants. On espérera surtout que toute cette infrastructure tienne dans le temps. Il n'y a finalement pas tellement d'écart entre le maintien...

et l'effondrement...

au moins sur les digues de granit en bord de mer.