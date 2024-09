Début février 2024, le Conseil Départemental de Haute-Marne, par la voix de son président Nicolas Lacroix, annonçait un plan d'abattage d’arbres au bord de son réseau structurant. Il lançait au passage une vaste vague d'incompréhension allant même jusqu'à mettre en rogne les automobilistes.

Je ne sais pas si le collectif qui milite contre cet abattage au obtenu le relevé général des arbres concernés, les expertises sanitaires et le détail des mesures compensatoires qu'il souhaitait au minimum...

Par contre j'avais pu constater dès mars 2024, des "trous" le long de certaines routes dans la vallée de l'Aube : les arbres ont disparus, on ne distingue plus que des légers renfoncements dans certains talus qui bordent les chaussées.

Quelques mois plus tard, sur une autre route, c'est l'été... L'herbe a repris ses droits, les renfoncements sont encore plus légers. Datent-ils de 2024 ? D'avant ou après le plan d'abattage ??

Toujours est-il que tout le monde doit utiliser des départementales baignées de soleil en plein été. Alors même qu'on imaginerait volontiers des rangées de platanes offrant leur ombre délicate aux automobilistes, cyclistes et touristes... Coupé depuis des années dès qu'il tombe malade le platane n'est malheureusement jamais replanté.

J'imagine que la faucheuse mécanique qui passe de temps en temps accrochée à un tracteur avait du mal à faire un petit décroché tous les 10 mètres : on aménage et sécurise chaque année un peu plus.

Sauf qu'avec les pluies continues du printemps, ce sont des torrents de boue qui ont dévalé les pentes... Offrant au département haut-marnais de nouvelles occasion de repenser ses aménagements routiers. Mon petit doigt me dit qu'un peu de haies en plus pourrait faire des miracles, mais je crains que ces pentes ne soient pas sur l’emprise départementale et qu'il soit plus difficile encore de faire perdre aux agriculteurs de précieux mètres-carré (d'autant plus que la récolte est mauvaise cette année).

La terre s'en va, les arbres ne sont plus là pour la retenir... Un comble malheureux pour le département le plus boisé de France.