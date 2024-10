Cette année il y avait bien moins de monde sur le salon Maison & Objet : un hall en moins (utilisé par les Jeux Paralympiques), des exposants en baisse (de plus de 2500 en 09/2023 à 2291 en 09/2024) à peine compensés par une vague de nouveaux (612 pastilles new marquées au sol).

Ce changement d'ère était palpable dans les allées avec de nouveaux pays et/ou régions débarquant en masse.

Ainsi la Chine s'affiche dès l'entrée avec ses Design Awards qui servent de totem à certains produits & marques : les plus téméraires les retrouveront (ou pas) dans les allées, le softpower est posé.

Car des stands battant pavillon chinois dans les allées, on en retrouve une série autrement plus grande que les années précédentes... Et à chaque fois, c'est bien une marque qui est installée, avec des produits design et originaux.

L'autre grand pays qui m'a sauté aux yeux, c'est l'Inde. Par contre la montée en gamme n'a pas encore eu lieu : les stands sont moins clinquants (deux trétaux et une planche ou une armoire toute simple), presque tous sont mono-produits avec une grande profondeur de motifs. C'est le savoir-faire qu'on valorise, pas encore la marque et ses marges alléchantes : il manque encore une paire d'années pour comprendre les attentes des pays "riches" et remonter la chaîne de valeur.

Et puis il y avait l'Afrique. En sus des traditionnels pavillons d'artisanat national, j'ai découvert des positionnements plus ambitieux avec des univers forts et assumés ainsi que des gammes larges.

De quoi me laisser perplexe sur ceux qui ne sont pas venus : les JO ont-ils refroidi tout le monde avec ses chambres d'hôtel hors de prix ? Ou bien s'agissait-il simplement d'une correction du secteur de l'ameublement après le pic extraordintaire du confinement ? À moins que ce soit la conséquence des difficultés démographiques structurelles de l'Europe ?