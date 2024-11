Aux XVe et XVIe siècle, Florence vit son âge d'or. La dynastie des Médicis draine autour d'elle quantité d'artistes et de scientifiques de génie - Pétrarque, Boccace, Brunelleschi, Michel-Ange, Giotto, Cimabue, Botticelli, Leonardo da Vinci, Donatello, Laurent de Médicis, Machiavel, Galilée et Dante Alighieri - dont on admire encore aujourd'hui les chefs d'oeuvre.

Plus étonnant, Florence fait partie des ces villes sur lesquelles s'appuient au moins deux marques exposant au Salon Maison & Objet. Preuve de la pérénnité de son tissu industriel, commerçant et créatif.

D'autres villes européennes et une asiatique peuvent s'enorgueillir d'avoir une paire d'ambassadeurs économiques : Anvers (mais pas Bruxelles), Copenhague, Vienne et Séoul.

Anvers est un grand port qui a été - selon selon Fernand Braudel - le centre du commerce international et de la haute finance tout au long du XVIe siècle. Malgré le transfert de ses forces vives (et protestantes) vers Amsterdam sous Philippe II, elle reste une capitale importante du design de nos jours.

Du côté du Danemark, l'âge d'or intervient un peu plus tard : ce sera durant la première moitié du XIXe siècle, après les ravages des guerres entre Napoléon et la couronne britannique.

Si Vienne a longtemps été une capitale d'empire, son "moment" attendra le tournant du XXe siècle pour s'épanouir. Et son imaginaire nous poursuit toujours.

Pour Séoul, j'ai plus de mal à identifier un âge d'or : peut-être qu'on retiendra ce début du XXIe siècle entre K-Pop et Kimchi...

Et puis il y a d'autres villes avec plus de marques encore.

Hambourg est peut-être celle que j'attendais le moins. Point de Berlin, point de Munich. On me rétorquera que c'est quand même la deuxième plus grande ville et le plus grand port d'Allemagne.

Pas de Madrid dans les allées mais bien du Barcelone.

Avec Amsterdam, on arrive dans le top 3 des villes les plus présentes.

Milan est bien sûr l'autre capitale mondiale de la mode et du design.

Et puis il y a Paris, championne toute catégorie : capable de donner du lustre à des jeux de carte, des peluches, des coussins (même quand le siège de la société est à Villeneuve d'Ascq dans le 59), de la coutellerie (sans être à Thiers), des savons, de la restauration rapide gastronomique. Sachant que j'ai soigneusement évité le hall des parfums et autres produits de beauté...

Preuve de son pouvoir d'attraction, le trait d'union qu'on lui adosse : New Dehli, Calcutta et Lisbonne ont encore un peu de boulot pour grimper dans nos imaginaires.

Et si je ne vous ai pas encore convaincu de l'importance des villes sur le développement économique et sa durabilité à travers cette minuscule lorgnette, je vous invite à creuser cette question fascinante chez Jane Jacobs.