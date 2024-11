Si la Grande-Bretange avait quasiment disparu des radars en 2022 et 2023, un cap a été franchi en 2024 : les stands arborant l'Union Jack étaient présents dans tous les halls. Sans que je sache vraiement si c'est le gouvrenement de sa Majesté qui a appuyé très fort pour que ses entreprises repartent à la conquête du marché européen ou si ce sont les organisateurs du salon qui ont proposé des tarifs particulièrement (ou relativement) attractifs.

Toujours est-il que la recette est désormais bien connue de tous les expostants : il faut avoir un entrepôt et/ou une filiale au sein de l'UE. Et pour avoir discuter avec quelques uns d'entre eux, il y en a pour tout le monde : en France, en Belgique ou aux Pays-Bas bien sûr, mais aussi dans des pays du bloc de l'Est (au moins un en République Tchèque et un autre en Pologne). Merci donc au Brexit d'avoir créé autant d'emplois et de filiales un peu partout sur le continent !

Surtout que le contraire n'est pas vrai : une agente multi-cartes a préféré jeter l'éponge et rentrer en France. Trop difficile, trop compliqué, elle ne reconnaissait plus son pays d'accueil. Et ce sont au moins 3 marques françaises pour lesquelles le marché britannique est en passe de devenir une Terra Incognita.