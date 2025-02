Je ne sais pas ce que le Père Noël vous a apporté cette année, mais à Lille il a déposé (certes avec un peu de retard) un nouveau livre de Lean.

Un livre un peu particulier puisqu'il est le fruit d'une communauté de pratique, celle de l'Institut Lean France. Chaque semaine l'un d'entre nous est amené à publier sur LinkedIn le fruit de ses recherches du moment, de ses interrogations les plus pressantes ou de ses conversations curieuses et intéressantes.

Grâce aux petites de main de Anne-Lise Seltzer et de Cécile Roche, une cinquantaine de ces textes se retrouve dans un ouvrage. On y trouve finalement assez peu de (grand) cadre théorique mais plutôt des témoignages de dirigeants, de managers et de collaborateurs : autant de chapitres à picorer pour confronter et nourrir une démarche individuelle.

Et parmi tous ces articles, il y en a un qui me fait chaud au coeur :: c'est celui que j'avais écrit sur le kanban qui doit rester de marbre. Encore une bonne raison de mettre la main dessus !