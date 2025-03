Cela fait bien longtemps que je n'avais pas pris ma casquette de conférencier : j'étais passé de l'autre côté, à organiser des évènements (Lean Tour, Lean Safari en particulier).

C'est donc avec grand plaisir que j'ai accepté l'invitation de Marc Legru qui a repris l'animation de la communauté Lean Tech Paris : pour ceux et celles qui voudraient écouter comment faire du Lean son mode de management, il suffit de s'inscrire pour me retrouver à Paris (dans le XIXe), jeudi 3 avril 2025 vers 18h30...

J'y évoquerai les étoiles du nord chez No Parking (et les stand-ups hebdomadaires), nos kaizens (avec des gembas toutes les 3 semaines pour chacun), nos A4 (pour plusieurs binômes chaque semaine) et surtout l'évolution de ma propre posture sur ces dernières années... Au plaisir de vous y retrouver et d'échanger !