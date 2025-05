Quand Hayao Miyazaki prend ses tubes d'aquarelle et ses pinceaux au début des années 1980, il reprend un conte tibétain pour un récit illustré où Shuna part - contre l'avis de sa tribu - en quête de graines qui pourraient nourrir son peuple. Un voyage qui le mènera jusqu'au pays des êtres divins, peuplés de mystérieux géants verts...

Quand le gouvernement japonais tente de libérer 200 000 tonnes de réserves d'urgence de riz face à la flambée des prix, il impute le goulot d'étranglement à une pénurie de véhicules de livraison et au temps nécessaire pour préparer les grains à la vente : en un mois, à peine 0.3% de cette réserve avait atteint les supermarchés.

Ces deux images viennent percuter la fermeture des petites fermes rizicoles (à la fin des années 1980) que j'ai découverte dans Natsuko no Sake et le tragique des plans d'ingénierie pour industrialiser société ou environnement que je suis en train de lire dans Seeing Like a State.

Et je ne peux m'empêcher de me dire que si eux ne sont pas prêts, alors nous...