De temps en temps, je dois avouer que je ne suis pas abonné à Spotify. Et pas non plus à Deezer, encore moins à Youtube Music, Apple Music, ni même Qobuz.

Mais comment fais-tu pour écouter de la musique alors ? est la question qui revient sans cesse...

Ma recette est pourtant très simple :

je me lève de ma chaise (je n'ose pas dire que ça me fait un peu de sport)

je prends un cd dans ma bibliothèque (sans être monstrueuse, au bout de 30 ans d'existence, elle est devenue assez éclectique)

je dépose le cd dans le lecteur (il n'est pas connecté à internet, il n'a besoin que d'une prise électrique, il ne dépend pas de l'état de mon compte bancaire)

je bénéficie de 35 à 72 minutes de musique (j'en arrive souvent à moduler mon choix en fonction de ma durée de temps disponible)

Avec au moins deux bénéfices collatéraux non négligeables : non seulement j'ai droit à une pause obligatoire au moment où je me rends compte que le cd est arrivé à son terme, mais en plus je m'évite des artistes connexes (parfois douteux) qu'une IA aurait voulu insérer au beau milieu des choix artistiques effectués par le chanteur, la chanteuse ou le groupe que je viens de sélectionner.

Une deuxième question tombe immanquablement : mais comment fais-tu pour découvrir de la nouvelle musique ?

Je délègue à des tiers : longtemps, j'ai baigné dans l'univers de Bernard Lenoir. Plus récemment, j'écoute périodiquement une des chaînes de FIP : à chaque fois qu'un titre retient mon attention, une recherche youtube dénichera un live et plus si affinités.

Mais je dois mes véritables découvertes - celles qui déboulent de nulle-part et qui défrisent mes oreilles - à la bibliothèque de Lille : sur le comptoir du rayon disque, il y a une boîte pour leurs achats récents (moins de 2 ans). J'y pioche systématiquement deux ou trois albums : parce que la pochette est jolie, parce que le titre de l'album est intriguant, parce que le nom du groupe me dit vaguement quelque chose. Le disque gagne alors une, deux ou trois semaines d'écoute sur la platine. Et par chance, certains se révèlent des pépites.

Par hasard j'avais choisi Makoto San – Moso : l'esprit japonisant de la pochette était suffisant pour titiller mon imagination. Et depuis leur électro-pop pimpante et enlevée anime nos fins de journée de ce mois de mai.

C'est cadeau...