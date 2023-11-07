Cela devient une tradition : chaque année prendre le temps d'expliciter pourquoi je reviens au Lean Tour. parce que je l’organise

Et que ça ne change pas. parce que Toyota France sera présente avec un VP en exercice

On ne peut pas considérer que le Lean est l'étude du TPS en dehors de Toyota et ne pas s'en réjouir. parce que Jean-Claude Bihr présentera son dernier bouquin

Et qu'il combine un art de la formule et une longue pratique (avec des voyages réguliers au Japon). parce que je suis curieux d'écouter d'autres patrons qui ont fait le choix du Lean pour leur boîte respective

Lemahieu et Aximum devraient apporter des éclairages très intérssants. parce que je vais y manger des sushis / makis

Avec l'équipe d'organisation, on a décidé d'ajouter une touche japonaise supplémentaire sur la pause méridienne. parce que j'espère y croiser d'autres praticiens Lean qui auraient envie de monter un groupe d'échange régulier

C'est mon challenge en tout cas pour 2025 / 2026. parce que je crois que les rencontres physiques apportent un « je ne sais quoi » en plus

Avec une l'IA qui s'impose comme filtre déformant universel, il faudra s'accrocher à la réalité. parce que j'ai besoin périodiquement de me plonger complètement dans une activité sur une journée sans interruption

Et que c'est difficile de le faire en ce moment au bureau. parce que je vais pouvoir visiter l'ENSAM

Et ses quelques 125 années d'histoire à Lille. parce que cela me force à mettre à jour mes outils de management visuel

Si jamais des visiteurs souhaitent poursuivre leur expérience par un gemba au bureau le lendemain. parce que je me prépare à organiser un prochain Lean Safari en 2026

Et que ça exige d'être proche d'un tas de terrains différents. parce que j'ai envie que d'autres découvrent le Lean

Et qu'il faut beaucoup de répétitions pour arrêter d'y plaquer du taylorisme bon teint. On s'y retrouve le 7 octobre ?

