Losanges tronqués : la marque de Lambersart ?
mardi 30 septembre 2025
perrick
Si New York a ses grattes-ciel et Paris ses hôtels particuliers haussmaniens, d'autres villes ont des caractéristiques fortes : des inspirations Bahaus à Tel-Aviv, des balcons sur les appartements d'Athènes et des losanges tronquées sur les portes et fenêtres de Lambersart (ma ville).
Je ne sais pas encore si leur profusion est une caractéristique unique de cette commune de la métropole lilloise, mais il y en a assez pour que ça me marque...
