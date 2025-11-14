Au rayon des nouveautés du salon 2025, j'ai quand même repéré des petits stands qui promeuvent des boissons festives et sans alcool. Une tendance qui s'ancre dans cette croissance smart, green, fair and healthy qu'espérait Carlota Perez pour la sortie de la pandémie Covid. Une tendance qui englobe duo de mannequins et chimistes-vignerons. À votre santé !