Maison & Objet 2025, note III : sans alcool

mardi 2 décembre 2025 :: perrick :: Espace urbain :: aucun commentaire :: aucun trackback

Au rayon des nouveautés du salon 2025, j'ai quand même repéré des petits stands qui promeuvent des boissons festives et sans alcool. Une tendance qui s'ancre dans cette croissance smart, green, fair and healthy qu'espérait Carlota Perez pour la sortie de la pandémie Covid. Une tendance qui englobe duo de mannequins et chimistes-vignerons. À votre santé !

Maison & Objet 2025 - Sans alcool
Maison & Objet 2025 - Sans alcool
Maison & Objet 2025 - Sans alcool
Maison & Objet 2025 - Sans alcool
Maison & Objet 2025 - Sans alcool
Maison & Objet 2025 - Sans alcool
Maison & Objet 2025 - Sans alcool
Maison & Objet 2025 - Sans alcool
Maison & Objet 2025 - Sans alcool

Vos commentaires et/ou trackbacks

Aucun commentaire, ni de trackback pour le moment.

Ajouter un commentaire

Le code HTML dans le commentaire sera affiché comme du texte, les adresses internet seront converties automatiquement.

Pour faire un tracback sur ce billet : http://onpk.net/tb.php?id=918