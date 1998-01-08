Chants de la Terre lointaine de Arthur C. Clarke

La Terre est morte : les terriens fuient vers l'espace. Et lorsque vaisseau inter-stellaire Magellan débarque sur la planète océanique Thalassa, son équipage découvre qu'elle a déjà été colonisée par un de ces vaisseaux-semeurs que tout le monde croyait perdu... livres.onpk.net L'Inconnue du portrait de Camille de Peretti

Un chassé-croisé sur quatre générations pour tenter de percer le mystère d'une oeuvre de Klimt : entre Vienne et New-York, on suivra avec délectation les péripéties du "Portrait d'une Dame" de Klimt dans une prose à la fois tendue et veloutée. livres.onpk.net Quiet de Susan Quain

En évoquant régulièrement les profils psychologiques de Myers Briggs (ou MBTI), Susan Quain a failli me perdre dès les premières pages de son opus. Mais comme il m'avait été chaudement recommandé, j'ai finalement tourné quelques pages supplémentaires pour comprendre l'intérêt du bouquin : il évoque la bascule historique de la culture "du caractère" vers celle "de la personnalité" avant d'explorer la longue domination des extravertis sur l'espace social (j'ai aussi en ligne de mire le phénomène des influenceurs). Particulièrement utile avec des enfants calmes, posés et réfléchis mais pas toujours à l'aise dans les interactions avec les populaires. livres.onpk.net Dragon tactics : les techniques des entrepreneurs chinois pour mieux diriger dans l'incertitude de Sandrine Zerbib et Aldo Spaanjaars

Bien sûr avec la déferlante Shein qui secoue l'écosytème français, ce livre prend une dimension toute particulière. Tout d'abord parce qu'il fourmille d'exemples inspirants issus d'un terrain que je connais très mal. Mais aussi parce qu'il aborde des concepts nouveaux qui font désormais la force des entreprises chinoises, en particulier celui de M2C (Manufacturer to Consumer) ou D2C (Direct to Consumer) à travers ces plateformes que tout le monde a fini par dénicher. Ou par le relief qu'il donne aux relations interpersonnels que tisseront chaque patron avec sa garde rapprochée : on n'est pas si loin du modèle familiale communautaire. livres.onpk.net La déconstruction de la ville européenne / Euralille 1988-1995 de Valéry Didelon

Même si j'étais loin à l'époque (londonien entre 1991 et 1999), je garde bien des traces de ces changements capitales à Lille : de la destruction du parc des dondaines (avec sa piste d'escalade en extérieur) à l'avènement de la gare Lille-Europe (et ses voyages en Eurostar), ma ville de coeur aura bien changé. Et je croyais connaître sa genèse à travers les visions croisés de Pierre Mauroy et de Rem Koolhaas, j'ai découvert grâce à cet ouvrage l'importance d'un troisième larron dans l'histoire, Jean-Paul Baïetto, véritable manager d’Euralille, dont les "cercles" ont irrigué la vie économique et sociale lilloise à l'époque. Et en creux, la plasticité d'un Rem Koolhaas que j'imaginais "rock star" et qui aura accepté d'être téléguidé sur toute la durée du projet ! livres.onpk.net Histoire des sciences et des savoirs, volume 2 : Modernité et Globalisation sous la direction de Dominique Pestre, Kapil Raj et H. Otto Sibum

Attention, ouvrage para-universitaire : il troque donc une plume léchée et entrainante pour des explorations pointues et kaléidoscopiques. N'empêche que la largeur des points de vue permet une mise en perspective des résultats trop souvent anglo-centrés. À commencer par cette Révolution Industrielle qui serait une création franco-française : il fallait bien cela pour rattraper les bonds spectaculaires de l'industrie anglaise à partir du début du XIXe siècle. livres.onpk.net La laideur se vend très bien. En fait. de Olivier Disle

Pris un peu par hasard dans ma besace, j'ai découvert un autre auteur qui utilisait le dialogue : un flot parfois cocasse souvent décalé sur la position du design en France. Entre destruction irrémédiable de nos repères culturelles lors de la Révolution française et éclaircissement d'un changement de paradigme pour les marques, Olivier Disle dresse un portrait peu flatteur du design à-la-française. Et pour avoir vu passer des maquettes de catalogues proposés par des collègues (lors de mes années en agence de communication) puis refusés par des clients car jugés trop beaux, je mesure le chemin à parcourir. livres.onpk.net Eloge des oiseaux de passage de Jean-Noël Rieffel

L'ornithologue a lui aussi été confiné, lui aussi il a été époustouflé devant les oiseaux de son jardin. Mais il a en plus des souvenirs avec ces petites boules de plumes et une connaissance encyclopédique; de quoi nous offrir un petit recueil en forme d'hommage à la ténacité et à la beauté des petits passereaux migrateurs. livres.onpk.net

