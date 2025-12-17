Une chronique scientifique en deux parties me fait découvrir que la forêt de chênes est une construction humaine. Cette forêt si emblématique de nos contrés ne peut pas exister sans l'homme (celui qui coupe le bois et qui fait paître ses troupeaux).

La gestion forestière se fonde sur une multitude de pratiques anciennes : coupes de recépage pour une conduite en taillis ; récolte du feuillage comme fourrage ; ratissage de la litière au sol ; production de charbon de bois et de potasse (industrie verrière) ; contrôle du gros gibier ; … Toutes ces pratiques favorisent l’opportunisme des chênes qui, alors, réussissent à l’emporter sur les espèces tolérantes à l’ombrage. Il ne faut donc plus considérer les chênes comme des compétiteurs forestiers tolérants au stress mais comme des colonisateurs opportunistes dans les habitats forestiers feuillus et mixtes moyennement humides. La stratégie de régénération des chênes se base sur l’évitement des conditions typiques des milieux forestiers fermés incluant les effets conjugués du manque de lumière, de pression des grands herbivores, de compétition d’autres ligneux et de prédation intense des glands au sol.

Je ne regarderai plus le petit chêne qui pousse dans le jardin de la même manière... À la lisière du camélia et du grillage, il est peut-être l’œuvre du geai aperçu pour la première fois pendant le confinement.