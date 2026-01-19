À travers l'antenne locale "Hauts de France" de l'Institut Lean France, j'organise une rencontre dédicace avec Michael Ballé. Lors de cet événement gratuit (mais avec réservation conseillée) vous pourrez échanger avec le co-fondateur de l’Institut Lean France et faire dédicacer son nouveau livre What’s Lean – Michael Ballé's Lean Glossary ou l’un de ses autres ouvrages sur le Lean.

Cette rencontre aura lieu au Café Les Berthom, situé au 2 rue de Maubeuge à Lille (sur les bords du parc Jean-Baptiste Lebas) de 18h à 20h30.