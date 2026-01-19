Bureau disponible sur la zone d'Euratechnologies à compter de février 2026mercredi 21 janvier 2026 :: perrick :: No Parking :: aucun commentaire :: aucun trackback
Envie d'avoir un pied à terre sur la zone d'Euratechnologies à Lille ? De profiter d'une vue magnifique sur la Deûle ? De se lancer dans l'écosystème tech lillois ? Le bureau indépendant à côté de No Parking est disponible : 30 m2 dans une petite copropriété d'entrepreneurs lillois. Tout ce qu'il faut pour être bien !
- Loyer : 530€HT
- Surface : 30m2 (idéal 2 à 5 personnes)
- Accès : individualisé au 3e étage avec ascenseur
- Charges comprises : eau, chauffage, internet
- Zone : Euratechnologies
- Bâtiment : Redstone - 71 quai de l’Ouest à Lille
- Contrat : possibilité de bail précaire
- Dispo : février 2026
