Bureau disponible sur la zone d'Euratechnologies à compter de février 2026

Envie d'avoir un pied à terre sur la zone d'Euratechnologies à Lille ? De profiter d'une vue magnifique sur la Deûle ? De se lancer dans l'écosystème tech lillois ? Le bureau indépendant à côté de No Parking est disponible : 30 m2 dans une petite copropriété d'entrepreneurs lillois. Tout ce qu'il faut pour être bien !

Bureaux à louer avec vue sur la Deûle
  • Loyer : 530€HT
  • Surface : 30m2 (idéal 2 à 5 personnes)
  • Accès : individualisé au 3e étage avec ascenseur
  • Charges comprises : eau, chauffage, internet
  • Zone : Euratechnologies
  • Bâtiment : Redstone - 71 quai de l’Ouest à Lille
  • Contrat : possibilité de bail précaire
  • Dispo : février 2026

