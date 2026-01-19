Envie d'avoir un pied à terre sur la zone d'Euratechnologies à Lille ? De profiter d'une vue magnifique sur la Deûle ? De se lancer dans l'écosystème tech lillois ? Le bureau indépendant à côté de No Parking est disponible : 30 m2 dans une petite copropriété d'entrepreneurs lillois. Tout ce qu'il faut pour être bien !

Loyer : 530€HT

Surface : 30m2 (idéal 2 à 5 personnes)

Accès : individualisé au 3e étage avec ascenseur

Charges comprises : eau, chauffage, internet

Zone : Euratechnologies

Bâtiment : Redstone - 71 quai de l’Ouest à Lille

Contrat : possibilité de bail précaire

Dispo : février 2026