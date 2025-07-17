The Song about Green de Gao Yan

Par un dessin hyper réaliste, on suit les aventures douces-amères de Lu et Nanjun entre Taïwan et Japon, entre musique pop et méditation en bord de mer. Avec deux volumes pour étirer le temps et condenser les émotions. livres.onpk.net Build to Sell de Sandrine Olivencia, Flavian Hautbois et Caroline Besnard

Je tourne autour de ce concept de Chief Engineer depuis plusieurs années désormais : le livre de Sandrine Olivencia (avec laquelle j'ai travaillé pendant quelques temps) et de ses acolytes arrivait à point nommer pour tenter de faire le point sur mes propres expérimentations, succès et échecs. Si j'avais bien mesuré l'importance d'entretenir un réseau dense et nourri de partenaires et de clients (le "marché" au sens large), je me suis pris une belle claque sur un aspect que j'avais négligé : celui du budget en euros. Un Chief Engineer ne peut travailler efficacement sans : les véritables contraintes s'y expriment pleinement. Je l'ai appris à mes dépends cette année ! livres.onpk.net Le système économique de Toyota - Tome 1 : éléments philosophiques de Olivier Larue

Il y a des petits livres qui remettent l'église au centre du village : ce premier tome (d'une série de 3) traduit par une fine équipe de l'Institut Lean France le démontre amplement dans à peine 145 pages. La discordance qui semble apparente entre qualité, coûts et délai d'un système classique "à la MBA" (avec sa passion pour le profit via des grosses séries inflexibles) trouve son équilibre dans l'équation bien différente que cherche à résoudre Toyota : la qualité la plus élevé (pour le chiffre d'affaires) avec les coûts les plus bas (pour le profit) et simultanément les délais les plus rapides (pour la liquidité) dans un idéal d'efficience par la réduction des gaspillages. Un idéal qui tente de réconcilier aussi le travail industriel avec la nature créatrice de l'être humain (par le kaizen et les standards) et qui prend à bras le corps les problèmes de pollution ou de stimulation artificielle de la demande (liés à la surproduction ou au "travail forcé"). Autant de rappels salutaires dans une économie de plus en plus financiarisée. livres.onpk.net Contes des sages taoïstes de Fauliot Pascal

Un peu de sagesse et d'harmonie dans un monde en crise : de quoi sourire face à nos petits défauts et autres grands travers. livres.onpk.net Le Lean de l'intérieur de Jean-Claude Bihr

Un livre complètement différent de tous ceux que j'ai eu l'occasion de lire sur le Lean : des maximes, des phrases qui percutent et des courts paragraphes pour donner un peu de contexte ou de vécu. Un livre totalement indispensable donc par la fraîcheur de son ton et par la profondeur de l'expérience qui en transpire. Je suis d'ailleurs ravi de pouvoir accueillir cet auteur au prochain Lean Tour à Lille en octobre 2025 : avis aux amateurs d'idées reçues, Jean-Claude a un don pour les bousculer ! livres.onpk.net Dojo - Le temple du sabre de Pierre Delorme

Loin du Japon en voie de touristification intense des années 2020, Pierre Delorme - architecte et kenshi français - aura eu la chance de découvrir celui des 70s pour pratiquer auprès d'une maître du kendo (Okada Morihiro) au coeur d'un dojo traditionnel. Prêt d'un demi siècle plus tard, les "Mennn..." - cri qui ponctue l'attaque à la tête - résonnent encore. Et sa plume trouve des échos avec ma très modeste pratique de l'aïkido. livres.onpk.net Stories of Your Life and Others de Ted Chiang

Quelle imagination ! En sculptant des tangentes dans la réalité, Ted Chiang nous offrent des voyages inattendus et toujours surprenants : une vie dans la tour de Babel, la science parallèle des extra-terrestres ou les conséquences de l'existence de Dieu parmi d'autres. livres.onpk.net La Très Catastrophique Visite du Zoo de Joël Dicker

Ces enfants "spéciaux" ont ce pouvoir extraordinaire de pouvoir parler à tous les autres enfants : ceux du moment et ceux d'il y a longtemps. J'avoue avoir été pris au jeu de cette classe qui enquête sur la destruction de son école... À mettre en toutes les mains, surtout celles qui ont tendance à prendre un téléphone portable par défaut ! livres.onpk.net

