Au détour d'un week-end dans l'Est, je découvre une initiative qui me chaud au coeur : il est désormais possible de louer un vélo électrique directement à la sortie de la gare de Langres.

Jusqu'en 1971, un chemin de fer à crémaillère (le premier en France à son ouverture en 1887) assurait la liaison entre cette gare et le centre-ville. Il fallait en effet rattraper les quelques 130 mètres de dénivellation entre les deux. Et ce sont désormais les électro-cyclo-touristes qui pourront peut-être découvrir sa topographie particulière : le promontoire perché 458 mètres avec un escarpement abrupt de 50 mètres suivi d'une dénivellation supplémentaire de 50 mètres a été un oppidum bien tenu pour les gaulois.