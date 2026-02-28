On l'a (re)découvert avec le détroit d'Ormuz : ce sont bien les polices d'assurance qui permettent le transit des tankers entre l'Iran et les Émirats arabes unis.

Visiblement ces mêmes polices d'assurance pourraient freiner l'adoption des IA...

Parce que si les clients veulent payer moins, si les prestataires s’exposent davantage aux litiges, et si les assureurs cherchent à sortir du risque, alors le marché envoie déjà un signal de doute très net. Derrière le récit public d’efficacité, il existe un doute peu exprimé, mais qui se traduit de manière monétaire, contractuel et assurantiel. Et c’est peut-être ce doute-là qu’il faut prendre au sérieux, parce qu’en général les prix, les exclusions, les franchises et les refus de couverture disent plus sincèrement l’état réel des croyances que les discours triomphants sur la révolution en marche.

Un rappel salutaire d'Arthur Charpentier, professeur de Mathématiques et d'Actuariat, sur l'importance du regarde de l'assurance sur les conduites des différents acteurs : Si personne ne paie pour la preuve, tout le monde paiera pour le sinistre.