Depuis plusieurs mois, je travaille à une nouvelle édition de Self-Help. Pas un boulot de traduction au sens strict du terme, puisque la traduction française d'Alfred Talandier est déjà dans le domaine public. Mais un boulot de remise en forme, d'ajout d'annexes et de (re)relecture.

Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est le plaisir gourmand de l'écriture de la postface. Je pensais naïvement que ce sera une formalité, je découvre que c'est un plaisir sans fin. Il y a toujours une référence à creuser, une livre à feuilleter ou une anecdote à ajouter. Et des personnages inattendus qui se révèlent : le dernier en date s'appelle Nakamura Masanao, il a traduit le best-seller de Samuel Smiles en japonais. Le précédent s'appelait Taizo Ishida, il incarne la transition entre les métiers à tisser et les automobiles chez Toyota...